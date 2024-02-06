Посол Израиля посетила МИД России, куда была вызвана после резких высказываний

Фото, видео: Софья Сандурская / ТАСС; 5-tv.ru

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Заявления, которые стали причиной вызова в российское ведомство, дипломат допустила в одном из интервью.

Посол Израиля Симона Гальперин прибыла в МИД России, куда была вызвана после неприемлемых высказываний в одном из интервью. Кадры прибытия дипломата оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Накануне, 5 февраля, стало известно о том, что израильского посла ждут в МИД России. Указывалось, что Гальперин неуважительно высказалась об усилиях России по разрешению судьбы заложников в конфликте Израиля и ХАМАС. Кроме того, она допустила тезис о том, что Холокост — это уничтожение только еврейского народа, что противоречит резолюции Генассамблеи ООН.

В МИД также подчеркивали, что дипломат попыталась вмешаться во внутренние дела России, заявили о необходимости изменений в «государственном календаре» страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Франция намерена вызвать в МИД российского посла в связи с ударами на Украине, при которых погибли двое французский граждан.