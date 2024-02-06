Швеция объявит о решении по делу о «Северных потоках»: будет ли результат?

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry

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Пресс-релиз появится завтра, но не факт.

Прокуратура Швеции собирается закрыть расследование по делу о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» за неимением подозреваемых. Об этом пишет Süddeutsche Zeitung, комментируя анонс объявления ведомства по терактам. Газета ссылается на свои источники и результаты совместного расследования с телерадиокомпаниями NDR, WDR и изданием Zeit.

«Шведские власти, по всей видимости, не смогли найти конкретного подозреваемого в своей стране», — говорится в публикации.

Прежде шведская прокуратура заявила, что решение по делу о диверсиях на трубопроводах будет принято, вероятно, в среду, 7 февраля. Соответствующий пресс-релиз обнародуют на сайте ведомства.

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«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша пыталась мешать расследованию взрывов на «Северных потоках».