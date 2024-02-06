Российские военные уничтожили склад авиационных средств поражения ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky

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Каких еще успехов достигла армия в зоне спецоперации?

Российские военные при помощи авиации, беспилотников и артиллерии уничтожили склад авиационных средств поражения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, приводя данные из зоны спецоперации за сутки.

По данным ведомства, российские войска уничтожили на Украине не только склад, но и поразили живую силу и технику противника в 112 районах. Кроме того, были сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 30 беспилотников.

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Продолжается ведение специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин. Решение о проведении было принято после обострения ситуации в ДНР и ЛНР из-за постоянных обстрелов регионов со стороны украинских боевиков.

Тогда в самопровозглашенных на тот момент республиках была объявлена эвакуация граждан донбасских регионов. Их лидеры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой подтвердить независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Именно так были подписаны договоры о сотрудничестве и дружбе с ЛНР и ДНР, после чего Совет Федерации и Государственная Дума ратифицировали эти соглашения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ покинули крупный укрепленный район под Донецком.