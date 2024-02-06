Умер актер сериала «Моя прекрасная няня» Александр Симонец

Фото: Кадр из сериала «Глухарь», 2008 г.

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Смерть артиста была скоропостижной.

Ушел из жизни актер театра и кино Александр Симонец, известный по сериалам «Глухарь», «Возвращение Мухтара» и «Моя прекрасная няня». Сообщение об этом появилось на официальном сайте Амурского областного театра драмы, в котором служил артист последние годы.

О причинах ничего не говорится, однако смерть называют скоропостижной. Артисту был 61 год.

«С прискорбием сообщаем, что сегодня, 6 февраля, скоропостижно скончался артист Амурского областного театра драмы Александр Симонец. Интеллигентный, редкого человеческого обаяния артист стал одним из востребованных актеров театра. Его яркий незаурядный талант позволил создать на театральных подмостках богатую галерею разноплановых актерских работ», — говорится в обращении театра.

Александр Симонец начал играть на сцене в 1990-м, его первой ролью стал Минор в Московском академическом театре сатиры. Также актер появлялся в таких фильмах и сериалах как «Моя прекрасная няня», «Счастливы вместе», «Глухарь» и многих других.

Последние годы актер жил в своем родном городе — Благовещенске, где продолжал играть в театре.

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