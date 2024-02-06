Пять человек пострадали при стрельбе у здания суда в Турции

Фото: SEDAT SUNA / ТАСС

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Огонь открыли мужчина и женщина.

Пять человек получили ранения при стрельбу в здания суда в турецком в районе Чаглаян. О происшествии сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в социальной сети X.

Огонь, по данным полиции, открыли двое — мужчина и женщина. В настоящее время преступники ликвидированы. От их рук пострадали пять человек, среди них — трое полицейских.

Здание суда оцеплено, входы и выходы перекрыты. К месту происшествия стянуты сотрудники полиции. На место инцидента также прибыл генпрокурор Стамбула.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция проводит расследование по факту стрельбы в одном из университетов Праги, в результате которой скончались 14 человек.