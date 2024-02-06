Фото: vk.com

В последнем месяце прошлого года показатель подошел к черте в 73%.

Согласно данным проекта Mediascope Cross Web*, ВКонтакте достигла рекордного показателя охвата среди населения России. В декабре 2023 года этот охват составил 73%.

ВКонтакте укрепляет лидерство как самая популярная соцсеть в России — ежемесячно ВКонтакте пользуется 89 млн пользователей, по данным Mediascope. Самыми востребованными у пользователей сервисами внутри социальной сети являются видео, вертикальные видео, лента новостей и лента рекомендаций.

В топ соцсетей по охвату, по данным исследования, также вошли Telegram (68%), TikTok (55%) и Одноклассники (43%).

* — Mediascope Cross Web, 4 квартал 2023 года, Россия 0+, возраст 12+, Desktop & Mobile.