«Тролль Зеленский, коррупция и фиаско США на Украине»: скандальные высказывания Такера Карлсона

Такер Карлсон назвал возможной настоящую войну между Россией и США в 2024 году

Фото: ZUMA Press Wire ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Почему на Западе так боятся своего политического обозревателя?

Американский журналист и политический обозреватель Такер Карлсон, известный своими правдивыми и оттого скандальными высказываниями, в том числе, в адрес властей США, прибыл в Россию.

Этим визитом он наделал много шума, ведь «кристально честные» демократы в Соединенных Штатах панически боятся, что авторитетный репортер расскажет миру об истинном положении вещей. А это — настоящая угроза для пропагандистской машины Запада.

Пока зарубежные коллеги трясутся в ожидании «того самого интервью», 5-tv.ru решил вспомнить самые скандальные высказывания Такера Кларксона.

Кто такой Такер Карлсон

Будущий известный на весь мир журналист родился в 1969 году в Сан-Франциско. Его отец — Ричард Карлсон — был весьма успешным журналистом, поэтому мальчик с самого детства погрузился в мир СМИ и политики. Когда ему было девять, родители развелись, Такер остался жить с папой.

На протяжении всего обучения сначала в школе-интернате, а потом и колледже Карлсона знали как не слишком прилежного ученика, но вместе с тем удивительно вдумчивого и любящего порассуждать над темами, которые, казалось, не могут иметь двух точек зрения.

Пожалуй, любовь к дискуссиям и желание докопаться до правды и определило его дальнейшую судьбу. И, несмотря на среднюю успеваемость, после получения среднего образования Такер поступил в один из самых престижных университетов гуманитарных наук и получил степень бакалавра в области истории.

Журналист женат на Сьюзен Эндрюс, с которой познакомился еще в школе, в семье четверо детей.

Профессиональная деятельность Такера Карлсона

Такер Карлсон — консерватор. С 2016-го вел собственное политическое ток-шоу на Fox News под названием Tucker Carlson Tonight («Вечер с Такером Карлсоном»), где обозреватель и пытался донести простые, казалось бы, истины американскому народу.

Главную свою звезду канал уволил в 2023-м. Официальным поводом стало дело о клевете — тремя годами ранее Карлсон подставил под сомнение результаты президентских выборов, где подсчет голосов велся машинами компании Dominion Voting System.

Но повод и причина — вещи все же разные.

«Я получил подтверждение от надежного источника, что увольнение Такера Карлсона произошло из-за его бесстрашных репортажей о безумии всего, что касается Украины и Зеленского», — заявил коллега Карлсона, американский журналист Джексон Хинкл.

Впрочем, свою популярность Карлсон как среди американцев, так и зрителей по всему миру, не потерял, продолжая выступать на Интернет-площадках. Например, летом прошлого года журналист запустил собственный проект в формате интервью.

«Проваливай, Зеленский!»

www.globallookpress.com / Pool Ukrainian Presidentia; 5-tv.ru

Пожалуй, совсем неудивительно, что одной из самых проблемных тем, которую в США вообще нельзя обсуждать и, тем паче, ставить под сомнение действия Штатов — это украинский кризис.

Однако не согласный с официальной транслируемой риторикой, обозреватель находил и предоставлял реальные конкретные факты, которые и становились камнем преткновения — ведь выглядели они вовсе не так, как «положено».

Хотя вопросы, которые поднимал журналист, были порой, что называется, на поверхности. Например, Карлсона удивляло, что президент Украины Владимир Зеленский буквально требует у Конгресса деньги.

«Какой-то наглый иностранец в футболке требует денег на свои насущные экономические нужды? У нас они тоже есть, приятель. Ты кто вообще, тролль? Проваливай! Что? С каких это пор у этого парня появились притязания на нашу казну?» — заявил ведущий в эфире программы на телеканале Fox News, напомнив, что вливания США в конфликт — совсем не гуманитарная помощь, коей пытаются выставить сие и демократы, и даже некоторые республиканцы, а военное спонсирование.

Журналист тогда напомнил, что, если уж смотреть на ситуацию с самой объективной точки зрения, то Вашингтон Киеву вообще ничего не должен. И требовать что-то себе украинский президент соответственно, попросту не имеет права.

«Грядет война между Россией и США»

Уже после своего увольнения Такер Карлсон, как и говорилось, не перестал вызывать интерес в масс-медиа. Наоборот, его осведомленность во многих политических вопросах заставляла все больше прислушиваться к его прогнозам.

Не все из них можно назвать безобидными. В августе прошлого года Карлсон в интервью радиоведущему Адаму Королле заявил, что США в 2024-м могут решиться на полномасштабную войну с Россией.

«Грядет горячая война между США и Россией в следующем году. Я не думаю, что мы победим, но это уже другой вопрос. Я думаю, что это политическая мера — им нужно начать боевые действия, чтобы сосредоточить в своих руках полномочия военного времени и победить», — заявил журналист, отметив, что так американские элиты могут попытаться сохранить свою власть.

В связи с этим Карлсон сказал, что гражданам США, которые беспокоятся за свою страну, придется переживать не только из-за преступлений администрации внутри страны, но и из-за возможности полномасштабного конфликта с Россией.

Журналист предположил, что американские ракеты могут «случайно» упасть в Польше, после чего Вашингтон обвинит в этом Москву и начнет войну.

«Миграционный кризис — это вторжение»

ADAM DAVIS / ТАСС; 5-tv.ru

Такер Карлсон открыто называет миграционную политику США недалекой, несостоятельной и призывает власти страны пересмотреть свой подход в этих, безусловно, важных государственных вопросах.

Пока его не слышат, некоторые штаты пытаются бороться с очевидной проблемой самостоятельно. Вспомнить хотя бы Техас, который так устал от наплыва нелегалов, что напрямую отказался подчиняться федеральным властями и строит стену на границе с Мексикой.

«Поток нелегалов на границе достиг нового рекорда… Это вторжение, другими словами это не описать. Оно затрагивает все сферы американской жизни, включая фермерство», — указывал обозреватель.

Карлсон отмечал, что Белый дом вообще ничего не делает, чтобы помочь своим гражданам, более того, мешает, выпячивая собственное эго.

«Мы приближаемся к убийству»

www.globallookpress.com / JUSTIN LANE; 5-tv.ru

Такер Карлсон уверен, что в грядущих президентских выборах в США, которые должны пройти осенью 2024-го, у Дональда Трампа есть довольно устойчивая позиция, которую боятся правящие элиты.

По его мнению, бороться с политиком власти Штатов решили задолго до его переизбрания. Вот только те же методы, что они использовали во время его президентства — протесты, клевета, беспорядки, сфабрикованные улики и прочие «особенности» американской демократии — сейчас применяться не будут.

Ведь, судя по всему, на популярность Трампа среди избирателей это не влияет.

«Если вы начинаете с критики, затем переходите к протесту, далее к импичменту, теперь вы используете обвинительные заключения, и ничего из этого не работает, то что дальше? Изобразите это на графике. Очевидно, что мы приближаемся к убийству. Никто об этом не скажет, но я не знаю, как можно не прийти к такому выводу», — считал Карлсон.

«США взорвали „Северный поток“ и раздавили Европу»

Такер Карлсон стал одним из первых — и фактически единственным за рубежом — кто усомнился в абсурдной версии о виновности РФ в подрыве собственного газопровода «Северный поток».

«Мы собираемся начать с того, что можно назвать самой глупой ложью, когда-либо сказанной. „Владимир Путин взорвал свой собственный газопровод в Европе“. Нет! Россия не взрывала собственные газопроводы. Этот взрыв был делом рук администрации Байдена. Они расписались в этом сами, и мы можем с уверенностью это утверждать», — говорил журналист, чем, разумеется, вызывал нечто вроде зубной боли у американского истеблишмента.

Кроме того, обозреватель был уверен, что таким образом США фактически нанесли удар по своим союзникам — странам Европы.

«Западная Европа разрушается из-за украинского конфликта. Когда администрация Байдена взорвала „Северный поток“, экономика Германии оказалась раздавленной», — подчеркивал Карлсон.

Также он добавлял, что, оставшись без союзников, США рискуют потерять лидирующую роль в мире и стремительно погрузиться в новую «Великую депрессию». То есть власти Штатом будто намеренно погружают государство в хаос.

www.globallookpress.com / © Kyle Mazza; 5-tv.ru

«США проиграли на Украине»

Глобальная информационная война, которую развернул Запад против России еще задолго до начала СВО, само собой, не могла остаться в тайне для опытного журналиста. Карлсон много раз указывал своим зрителям, что не все так хорошо на Украине, как пытаются преподнести власти США.

«Коррупция — вот как Украина функционирует. Не забывайте: она признана одной из самых коррумпированных стран в мире», — напоминал журналист.

Карлсон открыто говорил, что это американские корпорации заинтересованы в конфликте на Украине.

«Конфликт на Украине привел к ее практически полному уничтожению, погибло сто тысяч украинцев, но он никак не прекращается. Почему? Потому что этому способствует администрация Байдена. Они могли заставить Украину пойти на мирное соглашение, но не стали — не хотят. В чем причина? К чему убивать украинцев и разрушать целое государство? Да потому что на этом можно нажиться!» — заявлял обозреватель.

Карлсон указывал и на то, что США много врали касательно истинного положения ВСУ в зоне спецоперации.

«Прошло почти два года, и оказалось, что все это неправда. Украина не побьет Россию. Если уж кого и побили, так это Соединенные Штаты», — сказал он в видеоролике, размещенном в соцсети Х (бывший Twitter).

Однако Карлсон подчеркнул, что администрация Белого дома никогда не признает, что помощь Киеву была ошибкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Такер Карлсон поддерживал спецоперацию России и лично Путина.