Здание на реконструкции загорелось рядом с Красной площадью в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

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Спасатели уже работают на месте. Что известно о пожаре?

Неподалеку от Красной площади в Москве загорелось четырехэтажное здание на реконструкции на площади 150 квадратных метров. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Москве произошло возгорание в четырехэтажном здании на реконструкции. Огнем охвачено 150 квадратных метров», — говорится в сообщении.

В настоящий момент на месте работают пожарно-спасательные подразделения, огонь локализован. Сообщения о пострадавших не поступали. Установление всех обстоятельств и причин пожара контролирует Тверская межрайонная прокуратура.

Также московский Дептранс в Telegram-канале сообщил о перекрытии движения по Богоявленскому переулку из-за пожара на Никольской улице.

К 13:14 по московскому времени, пожар был полностью потушен силами МЧС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобильная заправка загорелась из-за удара ВСУ по Бутово в ЛНР.