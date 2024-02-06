Ядовитые приманки: по всей стране активизировались догхантеры

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Многие просят привлечь живодеров к ответственности, но есть и те, кто их действия не осуждает.

Догхантеры активизировались по всей стране. Об этом сообщают жители Петербурга, Новосибирска, Канска и многих других городов. Из-за ядовитых приманок гибнут животные — не только бездомные, но и домашние питомцы.

Спасти их не могут даже в ветклиниках. Многие просят привлечь живодеров к ответственности, но есть и те, кто их действия не осуждает. Корреспондент «Известий» Анастасия Кувалдина разбиралась в проблеме.

Любимца семьи Того буквально вытащили с того света: у пса пропал аппетит, он стал вялым, мочился кровью. В ветклинике диагностировали отравление крысиным ядом. Слова врачей подтвердились: смертельное угощение обнаружили недалеко от вольера — сардельки, начиненные отравой и гвоздями кто-то перекинул через забор.

В Новосибирске питомцев Еву и Мики их владелица обнаружила мертвыми после прогулки в парке. Говорит, никаких признаком отравления не было. Но на утро собаки не проснулись. Третий пес Елены выжил только благодаря тому, что в тот день не гулял, а был на руках хозяйки.

Разлитый яд, отравленные продукты, мясо с иглами. В специальных чатах активисты делятся способами уничтожения животных.

Основная цель догхантеров не домашние, а бродячие животные. У тех, кто по ту сторону баррикад, своя правда. Стаи агрессивных собак стали серьезной проблемой для многих регионов страны.

Не проходит и недели без сообщений о нападении на людей. Доходит и до настоящих трагедий. Так в апреле прошлого года в Оренбурге стая псов насмерть растерзала второклассника.

В 2018 году в России запретили убийство бродячих животных. И если в крупных городах было достаточно и ресурсов и специалистов для реализации закона, то в небольших региональных центрах это привело к неконтролируемому росту популяции

После нескольких лет эксперимента федеральные власти решили вернуть местным властям право усыплять безнадзорных животных. Делать это или нет — каждый регион будут решать самостоятельно. Законопроекты об эвтаназии бродячих псов обсуждают в Республике Алтай, Забайкальском крае и в Бурятии.

При этом, зоозащитники не сдаются: собак, приговоренных к смерти — забирают и вывозят в регионы, где законы об эвтаназии еще не приняты. Местные жители боятся за свою безопасность, а собаководы за безопасность своих питомцев.

Псу из Петербурга — удалось выжить благодаря другим неравнодушным собаководам. Собаке сделали переливание крови и теперь в Того кровь немецкой овчарки, кане-корсо и восточно-еропейского метиса.

Ветеринар советует собаководам иметь в аптечке препараты-сорбенты. Их можно применить в качестве первой помощи при отравлении питомца. А также — приучать четвероноги к наморднику: в нем они не смогут подобрать отраву и для окружающих будут выглядеть безопасно.