Будущее авиации: сотни участников собрались на выставке Nais в Москве

Фото, видео: © РИА Новости /Станислав Красильников; 5-tv.ru

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На площадке представлены новые технологии для авиаотрасли.

Прямо сейчас в Москве обсуждают будущее гражданской авиации. Сотни участников собрались на выставке Nais. Увидеть там можно передовые технологии для авиаотрасли от российских разработчиков.

Среди них — средства для борьбы с дронами, ленты для досмотра багажа с искусственным интеллектом и умные метеодатчики, которые замещают импортные. На открытии форума побывал Корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов. Он расскажет, что его больше всего впечатлило.

Свои разработки на выставке представляют сотни компаний, но интерес большинства вызывает вот эта система противодействия дронам. Это полностью отечественная разработка.

«Сейчас мы ведем активную работу по внедрению этой технологии в объекты транспортной инфраструктуры. Там есть ряд особенностей, связанных с обеспечением электромагнитной совместимости между оборудованием, системами противодействия ВВС и средствами, которые используются для обеспечения безопасности полетов», — рассказывает директор по инновациям Иван Иванов.

Еще одна новинка — вот этот сканер для досмотра вещей. В нем установлено пять камер. Можно увидеть, какие вещи человек поставил на ленту и свои ли он потом с нее забрал. Также здесь внедрен искусственный интеллект. Он позволяет сотрудникам службы безопасности увидеть, нет ли в багаже опасных предметов.

Приковывают внимание и вышки, которые установлены в аэропортах страны. Здесь, на выставке, есть такой высокий макет метеорологического оборудования, которое собирает данные о погоде и высоте облаков. От этих данных зависит, состоятся ли полеты на самолетах и вертолетах.

«Наши датчики замещают датчики „Вайсала“. Они по характеристикам не хуже, чем производство финских датчиков. И мы помогаем импортозамещению в России», — отметила ведущий инженер исследований Неждана Бурова.

Показывают и белорусский природный автобус. За счет большого количества стекол кажется, что он стал шире. Но на самом деле это не так — он стал длиннее, чтобы за один раз доставлять к самолету большее количество людей. Если в 2021 году в нем еще использовали иностранные запчасти, то теперь полностью белорусские. Кстати, такие уже курсируют в аэропортах Санкт-Петербурга и Омска.