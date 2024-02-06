Российские минометчики поразили опорные пункты ВСУ в ДНР

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Поражение удалось нанести также бронетехнике противника.

На южнодонецком направлении в течение суток ВСУ предприняли несколько атак на наши позиции, но все они были отбиты. Минометчики поразили несколько крупных опорных пунктов, накрыв боевиков шквальным огнем. А также вывели из строя гаубицу и бронемашины. За работой расчетов на передовой наблюдал корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

Окрестности Урожайного. Съемочная группа «Известий» вместе с минометчиками группировки «Восток» приближается к передовой. Бойцы выбирают позицию для стрельбы, предупреждают — работать нужно быстро. Любая задержка — риск: противник ведет здесь артразведку.

«Поступила задача отработать пехоте по живой силе противника. Подъезжаем, выгружаем миномет. Отрабатываем, складываемся, уезжаем», — рассказывает старшина минометной батареи с позывным «Прапор».

По данным нашей авиаразведки, в четырех километрах отсюда ВСУ оборудовали опорный пункт. Кочующие с места на место минометчики находят неприметные кусты в лесополосе, готовят орудие. Для увеличения дальности — снаряды обвязывают кисетами с порохом.

Руки не слушаются из-за холода, но наводчик старательно примеряется к координатам цели. Точность здесь важнее всего.

«Параллельные пузырьки нужно выровнять. Для этого нужно крутить данный механизм. Холодно. Все мерзнет. На все про все у них не больше трех минут», — говорит командир миномета с позывным «Феликс».

От удара по навесной траектории вздрагивает земля. Поражение цели фиксируют наши расчеты БПЛА. Над окопами и блиндажами противника поднимается густой дым. Пора уходить.

Враг не успевает ответить. Минометчики собирают орудие и уезжают на другую огневую точку.

«120-миллиметровый миномет — грозное и мобильное оружие на южнодонецком фронте. Разносит пехоту врага, помогая нашим передовым группам продвигаться вперед», — передает корреспондент Ольков.

Четыре мины за две секунды. Оперативные данные разведки подтверждают уничтожение очередного вражеского опорника. Минометчики прячут орудие. Ждут новых целей. Работы на одном из самых горячих участков южнодонецкого фронта у них пока хватает.