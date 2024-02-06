Новые возможности: что Путин обсудил с председателем Верховного суда

Фото: Казаков Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Рабочая встреча прошла в Кремле.

О развитии судебной системы в России и применении цифровых технологий при судопроизводстве сегодня говорили в Кремле. Президент Владимир Путин встретился с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым.

Лебедев отметил хорошую работу государственной автоматизированной системы «Правосудие». Благодаря ей значительно сократилась бумажная волокита. Получить ответы на вопросы, которые возникают при подготовке обращений в суд, можно очень оперативно.

«Знаю, что развивается и электронная форма работы с гражданами. В прошлом году около девяти миллионов документов было подано в суды различных инстанций в электронном виде», — отметил Путин.

«Действительно, в прошлом году в электронном виде подано такое количество документов различных, о которых вы сказали. Но, помимо этого, мы широко сейчас используем в работе рассмотрения дел многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг. По принципу одного окна. Достаточно сказать, что за год рассмотрено в таком режиме 400 тысяч дел», — добавил на это Лебедев.

Большим подспорьем для судов стали и веб-конференции. Около 600 тысяч дел в прошлом году рассмотрели именно в таком формате.