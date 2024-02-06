В суданском Омдурмане задержали офицеров за подготовку госпереворота

Евгения Романова 19 0

AS: суданские разведчики задержали несколько офицеров, готовивших переворот

В суданском Омдурмане задержали офицеров за подготовку госпереворота

Фото: www.globallookpress.com / Alain Uaykani

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Операция в отношении тех, кто собирается сместить власть, продолжается.

Разведчики армии Судана задержали нескольких офицеров по обвинению в подготовке государственного переворота. Об этом сообщает Al Sudani, ссылаясь на источники.

Эти офицеры служат в оперативном управлении в суданском городе Омдурман. Среди них есть полковник, подполковник и майор.

При этом разведка ищет генерала армии Судана, имя которого не называется. Его тоже собираются задержать.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что армия ЦАР при поддержке российских сил отразила атаку боевиков из Судана. В посольстве России в Банги подтвердили эту информацию.

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