Обсуждаются лучшие курсы лечения: реакция западных СМИ на рак Карла III

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Может ли страшная болезнь короля сплотить семью после всех ссор?

Накауне стало известно, что у короля Великобритании Карла III обнаружен рак простаты. Средства массовой информации тут же занялись поиском источников о том, что происходит в Букингемском дворце. И у некоторых западных изданий есть кое-какая информация.

Как сообщает газета The Times, болезнь у короля удалось обнаружить на ранней стадии, что значительно облегчает прохождение лечения. Поэтому у королевской семьи положительные прогнозы относительно состояния Карла III. Несколько последних дней монарх занят тем, что обсуждает с докторами самые инновационные курсы лечения.

«Король продолжит заниматься государственными делами, однако часть из них может быть перенесена в виртуальный формат, «чтобы снизить риски заражения другими болезнями», — дополняет информацию The Telegraph.

В то же время The Guardian углубляется в личные вопросы семьи. Издание пишет, что король сообщил о своей болезни сыновьям — и Уильяму, и Гарри. Младший принц готовится прилететь из США в Великобританию, но вот его жена Меган Маркл останется в Штатах с их детьми.

Ранее 5-tv.ru рассказал, насколько опасен обнаруженный у короля Карла III рак. Онколог рассказал, как лечится это заболевание.

Сейчас кровь англичан как никогда «будоражит» предсказание известного и легендарного провидца Нострадамуса. Его пророчество на 2024 год предостерегает, что «король островов уйдет».

«Его заменит человек, который никогда не ожидал стать королем», — гласят расшифрованные учеными строки.

Возможно, речь и идет о принце Гарри, у которого на данный момент нет никаких прав наследования, но который может оказать королевской семье немаленькую помощь.

Однако, согласно предсказанию, британская монархия в таком случае «рухнет» и повлечет за собой иные катастрофичные предостережения пророка на новый 2024 год.