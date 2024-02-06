«Немыслимо»: в Германии заявили о неконкурентоспособности страны

Глава Минфина ФРГ Линднер: Германия обеднела и больше не конкурентоспособна

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Какие прогнозы составили аналитики на 2024 год?

Германия становится беднее, она больше не конкурентособна. Такое заявление сделал глава Минфина страны, лидер либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер, выступая во Франкфурте.

«Мы больше не конкурентоспособны. Мы становимся беднее, потому что у нас нет экономического роста», — приводит Bloomberg его слова.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2024 году ожидается, что рост экономики Германии составит 0,3%. Как подчеркнул министр, это в два раза меньше предыдущих прогнозов аналитиков.

Он назвал «немыслимым» тот факт, что правительство ФРГ не сделало никаких выводов из данного анализа. Только «экономическое процветание» поможет реализовать перспективные проекты страны, направленные на разрешение социальных и экологических кризисов.

Тем временем Германия переживает резкое увеличение бездомных, в том числе это происходит из-за беженцев с Украины. Только в Баден-Вюмберге 84% бомжей — иностранцы. Также рост бездомных связан с повышением цен на аренду недвижимости и энергоносители, еще свою роль сыграло отсутствие социального жилья.

Ранее 5-tv.ru писал, что Берлин не собирается увеличивать помощь Украине из-за страха остаться без защиты при победе Москвы в конфликте.