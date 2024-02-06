Плановая? В клинику пластического хирурга Тимура Хайдарова нагрянет проверка

Фото, видео: Софья Сандурская / Вадим Тараканов / ТАСС; 5-tv.ru

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К ней подключатся и сотрудники Росздравнадзора.

Сегодня, 6 февраля, Генпрокуратура России совместно с Росздравнадзором проведут проверку в клинике звездного пластического хирурга Тимура Хайдарова. Эту новость сам Тимур подтвердил в беседе с 5-tv.ru.

«Да, все верно. Так и есть. Это плановая проверка», — прокомментировал он.

Хайдаров отметил, что проверки сейчас проходят во многих клиниках — с их полным списком можно ознакомиться на сайте надзорного ведомства.

Сама Генпрокуратура же в проверке прямого участия принимать не будет, она лишь будет следить за действиями Росздавнадзора.

Звездный хирург пояснил, что проверки в клиниках необходимы для контроля лицензионных требований, чтобы защитить граждан от некачественных услуг. По его словам, с жалобами или скандалами ситуация не связана.

Ранее 5-tv.ru писал, что Хайдаров раскрыл самые нелепые запросы клиентов.