«Выжил из ума»: большинство американцев считают Байдена умственно отсталым

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kyle Mazza; 5-tv.ru

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Тем временем, рейтинг его главного конкурента — Трампа — продолжает расти.

Политика США в отношении Ближнего Востока вызывает все больше вопросов и в самих Штатах. Рейтинг главы Белого дома Джо Байдена среди американцев стремительно снижается.

По данным опроса NBC News, экс-президент США Дональд Трамп опережает Байдена по всем пунктам. Особенно это касается вопросов экономического устройства и миграции. Здесь нынешний глава США проигрывает республиканцу более 20 пунктов.

Более того, большинство избирателей отмечают, что их президент «выжил из ума». Согласно исследованию социологического центра Rasmussen Reports, 59% граждан уверены, что умственные способности американского лидера снижаются. И сам Байден чуть ли не каждую неделю выдает очередные поводы так думать.

На одном из последних публичных выступлений он заявил, что недавно виделся с французским президентом Франсуа Миттераном, который умер 30 лет назад.

«Я сел и сказал: «Америка вернулась». И Миттеран из Германии, я имею в виду из Франции, посмотрел на меня и спросил: «Ну и на сколько же она вернулась?» — рассказал американский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал, что Байден наложит вето на законопроект о выделении помощи Израилю без Украины.