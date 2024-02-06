Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Теперь получится определять координаты и анализировать дроны, находящиеся в нашем воздушном пространстве.

Специалисты концерна ВКО «Алмаз-Антей» разработали многопозиционную систему наблюдения за беспилотниками. Она способна определять координаты и анализировать дроны. Об этом рассказал заместитель генерального директора концерна Дмитрий Савицкий в беседе с РИА Новости.

«Речь идет о многопозиционной системе наблюдения, которая объединяет в себе различные радиотехнические средства наблюдения и контроля воздушного пространства и общий сервер для определения координат и анализа обнаруженных БПЛА», — сказал он.

Внутри данной системы расположены в пространстве несколько радиолокационных станций. Как объяснил Савицкий, разработка создает единой информационное поле для малых высот, где летают БПЛА, вертолеты и самолеты малой авиации.

Специалисты уже начали выбирать конкретные места, в которых будет устанавливаться новое оборудование в Томской, Тюменской и Самарской областях, а еще в планах есть столица и Подмосковье.

Вместе с тем продумываются варианты по интеграции оборудования в Единую систему организации воздушного движения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как российские разведчики уничтожают диверсионные группы ВСУ на артемовском направлении. Они каждую ночь выдвигаются на позиции, чтобы не допустить прорыва украинских ДРГ.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2024 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.