«Эффект Моцарта»: можно ли стать гением, слушая классическую музыку

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Что об этом феномене говорят ученые со всех концов света?

Стереотип о том, что можно стать истинным гением после прослушивания классической музыки, появился во второй половине 1990-х годов. И создан он был исключительно как маркетинговый ход — тогда по всему миру начали продаваться музыкальные аудиопластинки с названием «Baby Mozart», дословно переводящиеся как «Моцартенок».

Их продавцы придумали оригинальный ход, заявляя, что если ребенок с детства будет слушать Баха или Моцарта вместо какой-нибудь безвкусной попсы, то он вырастет истинным гением.

В продвижении этих товаров производителям помогал даже американский губернатор штата Джорджия Зелл Миллер. Дошло до того, что на одном из выступлений своей предвыборной кампании, он открыто заявил о необходимости создать из штата самую настоящую нацию одаренных детей с помощью «эффекта Моцарта».

В частности, он намеревался потратить больше 100 тысяч долларов из бюджета штата на покупку и доставку 100 тысяч дисков с записями классической музыки семьям с малолетними детьми.

Проблема в том, что эффект Моцарта, скорее всего, является чушью, которая используется для извлечения коммерческой выгоды разного рода шарлатанами. Даже по описанию понятно, что людям пытаются всучить что-то вроде магического усилителя интеллекта.

Тот же губернатор Миллер был вдохновлен на подвиги единственным научным исследованием на эту тему, результаты которого были опубликованы в журнале «Nature» в 1993 году.

Тогда ученые дали послушать 36 студентам колледжа 10-минутную сонату Моцарта, после чего те чуть лучше справились с заданиями на пространственное мышление.

Как видим, это даже отдаленно не похоже на чудодейственный «эффект Моцарта». Более того, Франсиз Раушер, одна из соавторов исследования, прямо заявила об отсутствии убедительных доказательств улучшения когнитивных способностей у детей, слушающих классическую музыку. Она недвусмысленно дала понять, что это миф.

Статья в журнале «Nature», тем не менее, стала самой цитируемой в 1993 году, опередив по этому показателю в 8,3 раза труд легендарного астрофизика Карла Сагана. При этом ссылались на нее не ученые, а 50 самых популярных печатных изданий США.

Спустя десятилетие в одном из специализированных журналов по психологии другой научный коллектив попытался объяснить, почему миф об эффекте Моцарта приобрел такое распространение среди обычной публики.

Ученые пришли к выводу, что этому способствовало давно бытовавшее в общественном сознании представление о «детерминизме младенцев», которое предполагает, что развитие человека в первые годы жизни определяет, кем он станет в дальнейшем. Не последнюю роль сыграла и не менее древняя вера в благотворную силу музыки.

Таким образом, миф об эффекте Моцарта прижился по весьма понятной причине — родители очень любят своих детей, хотят для них самого лучшего и готовы совершать ради этого даже те поступки, которые основаны на ложных предпосылках.

Так есть ли связь?

В Интернете немало сайтов, которые уверенно прослеживают ее, но они почему-то ссылаются либо друг на друга, либо вообще на самих себя.

Если же говорить о мнении заслуживающих доверия специалистов, то они считают, что младенцы просто недостаточно сознательны, чтобы воспринимать классическую музыку. Успокоиться и заснуть под нее они могут, но и только.

Другое дело более взрослые дети, активно обучающиеся и развивающиеся. Но и здесь настоящая польза будет скорее получена непосредственно при игре на том или ином музыкальном инструменте, чем от прослушивания музыки, какой бы прекрасной она ни была.

Безусловно, музыкальное образование необыкновенно полезно само по себе. Существуют научные подтверждения того, что дети, занимающиеся музыкой, лучше справляются с задачами на внимание и запоминание. Также они, что совсем не удивительно, обладают лучшими навыками звукового распознавания и чтения.

Что же касается общего интеллекта, на развитие которого упирают адепты эффекта Моцарта, то такого понятия на самом деле не существует. Ученые описывают не менее восьми разных типов интеллекта.

Среди них есть пространственный, межличностный и, конечно же, музыкальный. Но преуспевание в одной из этих областей не означает успешности в какой-либо другой. Здесь все нужно развивать отдельно.

Ситуация, как видим, довольно однозначна, но это не мешает адептам «эффекта Моцарта» зарабатывать на нем неплохие деньги.

Компания «Genius Babies», которая начала эксплуатировать эту тему в 1998 году, когда губернатор Джорджии пообещал дарить записи с произведениями Моцарта своим избирателям, процветает до сих пор. Она увеличила ассортимент и предлагает широкий спектр детских товаров.

Музыкальные игрушки, поющие карусели и зеркальца для колыбелей сами по себе полезны для развития ребенка, но строить бизнес и раскручивать его на основе заведомо ложной информации — это, наверное, все же не слишком порядочно.

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