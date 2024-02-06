Семь украинских беспилотников уничтожены в небе над Белгородской областью Сегодня, 7:21 Дарья Евстрахина 17 17 Губернатор Гладков: БПЛА ВСУ атаковал город Губкин в Белгородской области

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Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

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О пресечении попытки атаки киевского режима сообщили в Минобороны РФ.