Семь украинских беспилотников уничтожены в небе над Белгородской областью

Дарья Евстрахина 17 0

Губернатор Гладков: БПЛА ВСУ атаковал город Губкин в Белгородской области

Семь украинских беспилотников уничтожены в небе над Белгородской областью
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Фото: Гынгазов Николай / ТАСС

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

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О пресечении попытки атаки киевского режима сообщили в Минобороны РФ.

В небе над Белгородской областью уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Министерство обороны России.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) справились с поставленной задачей.

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