Злокачественная опухоль: насколько опасен обнаруженный у короля Карла III рак

Фото: Reuters / POOL

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Онколог рассказал, как лечится это заболевание.

Рак простаты, диагностированный у короля Великобритании Карла III, является одним из самых распространенных видов онкологии у мужчин. Об этом сообщил уролог-андролог, доктор медицинских наук Михаил Корякин, в беседе с aif.ru.

Он отметил, что среди симптомов можно выделить ложными позывами к мочеиспусканию в ночное время, а также затрудненным мочеиспусканием. Это связано со сдавливанием мочеиспускательного канала увеличенной простатой. Несмотря на это, лечится болезнь не так сложно.

«На ранних стадиях, как правило, проводится хирургическое лечение — простатэктомия, или удаление предстательной железы. Это сейчас рутинная операция и означает практически излечение от заболевания», — уверен специалист.

В более тяжелых случаях применяется лучевая терапия, терапия антиандрогенными препаратами, а также ряд других методов.

В Букингемском дворце прежде сообщили, что в связи с болезнью Карл III временно вынужден отложить общественные обязанности. При этом продолжит заниматься государственными делами и официальными документами в обычном режиме.

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