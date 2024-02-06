«Я сел и сказал»: Байден заявил о недавней встрече с покойным президентом Франции

Байден заявил, что недавно общался с умершим в 1996 году Миттераном

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Американский лидер вновь удивил публику.

Президент США Джо Байден заявил, что недавно общался с умершим в 1996 году французским лидером Франсуа Миттераном.

«Президент Байден сообщил собравшимся (избирателям. — Прим. ред.) в воскресенье в Лас-Вегасе, что недавно встретился с Франсуа Миттераном, президентом Франции, который умер уже почти 30 лет назад», — сообщает телеканал Fox News.

По словам американского лидера, он имел возможность побеседовать с покойным политиком на полях саммита G7 в Великобритании.

«Я сел и сказал: «Америка вернулась». И Миттеран из Германии, я имею в виду из Франции, посмотрел на меня и спросил: «Ну и на сколько же она вернулась?» — говорил Байден.

Телеканал отметил, что, вероятно, Байден имел в виду действующего президента Франции Эммануэля Макрона, однако в очередной раз допустил оплошность.

Впрочем, Байдену действительно не впервой обращаться к покойникам. В 2022-м во время выступления на конференции он начал с трибуны разговаривать с конгрессвумен Джеки Валорски, которая к тому времени была уже почти два месяца как мертва.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Байден путает китайских лидеров и угрожает ядерным оружием.