Полная неожиданность: приветствие Шойгу вызвало удивление у нового главы МО Китая

NE: обращение Шойгу к министру обороны КНР стало сюрпризом для Китая

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

В конце января министры оборонных ведомств провели телефонные переговоры.

Недавно состоявшийся телефонный разговор министра обороны России Сергея Шойгу и его китайского коллеги Дун Цзюня вызвал приятное удивление Пекина, поскольку российский министр обратился к нему на китайском языке. Об этом сообщил портал NetEase.

«Шойгу в начале беседы поприветствовал Дун Цзюня на китайском языке», — сказано в публикации.

При этом в издании отметили, что, исходя из проведенной встречи можно сделать выводы о том, что обе стороны придают большое значение развитию российско-китайских военных отношений.

Дун Цзюня был назначен главой Минобороны КНР в конце января. До этого он занимал должность главнокомандующего Военно-морскими силами Народно-освободительной армии Китая.

Прежде замглавы МИД Китая Ма Чжаосюй в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина и дальше содействовать развитию отношений и укреплению сотрудничества с Москвой.