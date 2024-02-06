Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; Управление ФСБ России по Камчатскому краю; 5-tv.ru

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Мужчина собирал для украинских спецслужб различные сведения.

Жителя Камчатки задержали по подозрению в госизмене. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

По версии следствия, после начала российской спецоперации по защите Донбасса подозреваемый, имевший вид на жительство и длительное время проживавший на Украине, начал сотрудничать с украинскими спецслужбами.

«Мужчина согласился предоставлять (СБУ. — Прим. ред.) информацию о работе пограничной службы ФСБ России, участниках спецоперации и иные данные о ВС России», — говорится в сообщении ведомства.

В обмен на эти сведения он рассчитывал на беспрепятственный выезд на территорию РФ для снятия своих накоплений с банковской карты и получения денежных средств от сдачи в аренду квартиры. Сбор сведений мужчина осуществлял на территории Камчатского края, используя родственников и знакомых.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»). В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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