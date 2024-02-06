Умер звезда сериала «Чисто английское убийство» Майкл Джейстон

Фото: Кадр из сериала «Чисто английские убийства», 1997 г.

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За свою карьеру артист снялся во множестве знаменитых картин.

На 89-м году жизни скончался британский актер театра и кино Майкл Джейстон. Об этом сообщило новостное агентство Mirror со ссылкой на семью артиста.

Известно, что мужчина скончался в результате непродолжительной болезни. Какой именно — не отмечается.

«К сожалению, сегодня Майкл Джейстон ушел из жизни после непродолжительной болезни. Тем, кто был знаком с Майклом, хорошо известно, что он был человеком, полным любви, радости и смеха», — сообщили родственники Джейстона.

Артист известен широкому зрителю по множеству фильмов и сериалов. В их числе — «Алиса в Стране чудес», «Кромвель», «Доктор Кто», «Джейн Эйр», «Чисто английское убийство», «Записки о Шерлоке Холмсе», «Борджиа», «Шпион, выйди вон».

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