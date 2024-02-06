Повидаться с отцом: принц Гарри приедет в Британию из-за больного раком Карла III

Принц Гарри поедет в Британию, чтобы увидеться с Карлом III

Фото, видео: www.globallookpress.com / Martyn Wheatley; 5-tv.ru

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Неужели страшная болезнь монарха сможет сплотить королевскую семью после всех ссор?

Шокирующие новости пришли из Британии. Там официально объявили, что у короля Карла III нашли рак. Он уже неоднократно обращался к врачам для обследования, теперь будет проходить химиотерапию.

Сообщают даже, что впервые за долгое время отцу позвонил опальный сын Гарри и срочно вылетел в Лондон. Возможно, дела короля уже настолько плохи, что нужно торопиться. Согласно информации The Telegraph, принц Гарри, скорее всего, прибудет в Великобританию один 6 февраля.

В Букингемском дворце прежде сообщили, что в связи с болезнью Карл III временно вынужден отложить общественные обязанности. При этом продолжит заниматься государственными делами и официальными документами в обычном режиме.

Карл III вступил на престол в сентябре 2022 года после смерти своей матери Елизаветы II.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что всплыли неизвестные подробности смерти Елизаветы II.