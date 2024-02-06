Париж не предоставил доказательств о работе погибших на Украине французов

Фото: www.globallookpress.com / Winfried Rothermel

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Прежде во Франции заявили о гибели своих граждан, которые якобы занимались оказанием гуманитарной помощи на Украине. Но фактов, которые могут на это указывать, до сих пор нет.

В МИД Франции так и не смогли предоставить доказательств, что погибшие на Украине граждане страны были гуманитарными работниками. Об этом сообщили в посольстве РФ в Париже.

Российский посол Алексей Мешков был вызван в МИД Франции для демарша, связанного с гибелью двух граждан Франции, которые якобы занимались на Украине оказанием гумпомощи. Однако наш дипломат отметил, что французская сторона до сих пор не предоставила ответ на обращение Госдумы касательно участия французских наемников в преступлениях киевского режима. Также он указал, что правительство Франции не осудило террористические акты Украины, повлекшие многочисленные жертвы среди мирного населения.

«Никаких доказательств того, что погибшие французы являлись гуманитарными работниками, представлено не было», — говорится в заявлении дипмиссии.

17 января в Минобороны РФ сообщили, что российские силы нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. Было ликвидировано свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения.

Во Франции наемничество запрещено на законодательном уровне. МИД этой страны категорически отрицают наличие на Украине или где-либо еще своих военнослужащих. При этом там заявляют, что власти страны не могут запретить своим гражданам принимать участие в боевых действиях на Украине по собственному желанию.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что француз Дрион из числа ликвидированных французов публиковал фото с оружием на Украине. До начала спецоперации он мог проходить службу в Вооруженных силах Франции.