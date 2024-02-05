«Была в отчаянии»: принцесса Диана хотела отменить свадьбу с Карлом III

Фото: www.globallookpress.com / Ron Bull

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Королевский биограф поведал о ситуации, из-за которого их союз мог так и не состояться.

Принцесса Диана долго не могла определиться, хочет ли она выходить замуж за принца Чарльза — ныне короля Великобритании Карла III. Об этом сообщило издание Daily Mail со ссылкой на королевского биографа Ингрида Сьюарда.

Эксперт отмечает, что король практически не уделял внимания своей избраннице. Крайне показательной стала вечеринка в Индзорском замке. За месяц до свадьбы принцессу Диану пригласили на праздник. Девушка очень ждала возможности потанцевать со своим женихом. Однако тот весь вечер беседовал с другими людьми.

«Диана была в отчаянии. Ее жених провел в Америке большую часть прошлой недели, но при этом у него явно не было желания танцевать с ней. Чувствуя себя эмоционально истощенной, она бросилась танцевать с одним мужчиной за другим — и, наконец, просто танцевала одна», — рассказал Ингрид Сьюард.

После такого отношения к себе Диана была готова отменить свадьбу. Однако ее отец смог отговорить девушку от опрометчивого решения. В результате свадьба все же состоялась 29 июля 1981 года.

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