В России с 1 марта вступит в силу запрет на популяризацию VPN-сервисов

Фото: www.globallookpress.com / Francesco Libassi

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В Роскомнадзоре прокомментировали распространившиеся в СМИ публикации о запрете VPN.

В настоящее время практически каждый человек знает о VPN-сервисах. Но этот метод обхода блокировок в интернете является запрещенным в Российской Федерации с 2020 года. А с 1 марта 2024-го вступит в силу запрет на популяризацию этих сервисов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«VPN-сервисы относятся к таким средствам (обхода блокировок. — Прим. ред.), если при их использовании не ограничивается доступ к запрещенным ресурсам», — подчеркивает ведомство.

Там уточнили, что в следующем месяце будет введена норма, ограничивающая доступ к материалам, которые популяризируют подобные средства.

Прежде в СМИ появились публикации со ссылкой на главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину, в которых сообщалось о запрете VPN-сервисов в РФ с весны. Позднее Мизулина назвала эти публикации интерпретацией ее слов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие сервисы VPN будут блокироваться в России.