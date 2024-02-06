Прокуратура утвердила обвинение в госизмене в отношении актера Канахина*

Фото: Кадр из сериала «Адвокат-7», 2010 г.

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Некогда актер в составе группы украинских диверсантов совершил нападение на брянское село в прошлом году.

В отношении российского актера Кирилла Канахина* столичная прокуратура утвердила обвинительное заключение в госизмене. Соответствующим заявлением поделились в пресс-службе ведомства.

По имеющимся данным, в 2022 году артист вступил в организацию «Русский добровольческий корпус»* *(РДК**). В ее составе он принимал участие в боевых действиях на стороне киевского режима с января по март 2023 года. Кроме того, в составе этой же организации он дважды незаконно пересекал границу с Россией, участвовал в боевых столкновениях с российской армией и совершил теракт против мирного населения.

«Канахин, являясь сторонником праворадикальных националистических взглядов, основанных на русофобии и идее украинского национализма, покинул территорию Российской Федерации. <…> В отношении Канахина заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в розыск», — отметили в прокуратуре.

Напомним, группа украинских диверсантов, в составе которой был актер, напала на село в Брянской области 2 марта прошлого года. Националисты обстреляли автомобиль, а также взяли в заложники несколько жителей региона. В результате погибли два человека, еще два пограничника и один ребенок пострадали. Президент РФ Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что победителя одного из сезонов телешоу «Битва экстрасенсов» Дмитрия Волхова задержали за попытку вступить в «Русский добровольческий корпус». У него дома обнаружили медали и ордена Третьего рейха, экстремистскую литературу, неонацистскую символику и листовки РДК.

* — внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму

** — запрещенная в России террористическая и экстремистская организация