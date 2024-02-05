В Дагестане подозреваемого в убийстве бойца ММА Мутаева арестовали на два месяца

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcherf; Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан; dagestan_sledcom05

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По версии следствия, подозреваемый несколько раз выстрелил в молодого спортсмена и скрылся с места преступления.

Суд арестовал на два месяца 18-летнего уроженца Кумторкалинского района Надырхана Кадирханова, подозреваемого в убийстве 21-летнего бойца MMA Магомедрасула Мутаева. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из зала суда.

В СУ СК по Республике Дагестан подтвердили соответствующую информацию.

«По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего местного жителя», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Мутаев был учеником заслуженного тренера РФ, мастера спорта СССР по вольной борьбе Абдулманапа Нурмагомедова. 1 февраля стало известно, что он был застрелен из огнестрельного оружия. Молодой спортсмен скончался в карете скорой помощи по пути в больницу.

Основная версия правоохранителей — мотивом убийства стала месть. Известно, что некоторое время назад у Мутаева был конфликт с подозреваемым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кем был боец ММА Мутаев.