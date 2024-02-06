Итоги 2023 года: «Столото» оказало благотворительную помощь более чем 25 проектам

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

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В списке фигурируют крупные организации — Международный форум «Россия — спортивная держава!» и Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне».

Итоги 2023 года в сфере корпоративной и социальной ответственности подвел и крупнейший распространитель отечественных государственных лотерей «Столото». За минувшие 12 месяцев организация оказала благотворительную поддержку более чем 25 проектам.

В списке фигурируют как небольшие благотворительные фонды, так и достаточно крупные организации, к примеру, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» и Международный форум «Россия — спортивная держава!».

«Самой яркой в 2023 году стала новая для нас благотворительная инициатива — пасхальный тираж „Русского лото“, часть средств от которого были перечислены в православную службу „Милосердие“. Этот проект позволил объединить многих неравнодушных людей в их стремлении помочь ближнему, сделать доброе дело вместе в этот светлый день», — поделилась директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital, в который входит «Столото», Оксана Тубман.

В апреле прошлого года впервые прошел благотворительный пасхальный тираж всенародно любимой лотереи «Русское лото». «Столото» из собственных средств направил 58 615 760 рублей для Региональной общественной организации поддержки социальной деятельности Русской Православной Церкви «Милосердие». Всего в этом тираже удалось разыграть 489 939 450 рублей.

Кроме того, в 2023 году вновь прошел ежегодный конкурс заявок на поддержку благотворительных концертов, в котором могут принять участие некоммерческие организации, зарегистрированные на территории РФ. По итогам конкурса поддержку получили восемь благотворительных проектов.

Помимо этого, «Столото» и Фонд развития экологических проектов и содействия решению проблем изменения климата «Русский Климатический фонд» («РусКлиматФонд») 9 июня 2023 года в четвертый раз подряд провели совместную ежегодную акцию в рамках глобального проекта «Леса для климата», организованного «РусКлиматФондом». Акция, в ходе которой было высажено 100 павловний, прошла в поселке Снегири городского округа Истра Московской области. Участки нового молодого леса будут аккумулировать углекислый газ из атмосферы и смягчать последствия изменения климата, снижая таким образом воздействие парникового эффекта.