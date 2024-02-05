Все вещи вперемешку: появились эксклюзивные кадры с места крушения Ми-8 в Карелии

Пятый канал публикует эксклюзивные фото с места крушения Ми-8 в Карелии

Фото: Telegram / Официальный канал Главы Республики Карелия / AParfenchikov

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Вечером 4 февраля борт с тремя людьми пропал с радаров. Как выглядит то, что осталось от вертолета?

Вечером 4 февраля вертолет Ми-8 МЧС России пропал с радаров. По предварительной информации ведомства, связь с вертолетом диспетчеры потеряли, когда борт пролетал в районе населенного пункта Деревянное Прионежского района. По плану, Ми-8 был выполнять тренировочный полет, а позже должен был вернуться на землю для дальнейшего изучения.

На момент исчезновения на борту находилось три члена экипажа. Диспетчеры до последнего надеялись, что присутствующим удалось выжить, но надежды не оправдались. Обломки вертолета спасатели нашли в Онежском озере: стало очевидно, что шансов спастись после крушения с высоты ни у кого из экипажа не было.

В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с места крушения Ми-8. На опубликованных снимках видно, что целостности вертолета был нанесен непоправимый ущерб, все имевшиеся вещи оказались на дне озера вперемешку примерно на уровне в 42 метра.

Предварительно, установить судьбу людей, которые находились на борту Ми-8, предстоит операторам беспилотного аппарата «Фалькон».

«Удалось найти место крушения вертолета. В акватории Онежского озера обнаружена майна с открытой водой, поблизости найдены части вертолета с символикой МЧС. Члены экипажа, сотрудники авиационного центра Санкт-Петербурга, не обнаружены. Глубина в месте падения составляет менее 50 метров», — отчитался о предварительном этапе работ глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Теперь спасателям предстоит установить предпосылки случившегося. О неисправностях на борту информации диспетчерам не поступало.

Ранее 5-tv.ru писал, что фрагменты потерпевшего крушение вертолета Ми-8 обнаружили на дне Онежского озера.