Боррель заявил о планах посетить Украину после Польши

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Вероятно, с украинскими чиновниками речь пойдет о дальнейшей поддержке и финансировании.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель отправляется с визитом на Украину. Об этом он сообщил сам в ходе посещения Польши, передает агентство AFP.

«Я еду на Украину, в Киев», — сказал Боррель.

Он также призвал западных союзников к поддержке Украины «во что бы то ни стало». В связи с такими высказываниями предполагается, что именно об этом и пойдет речь на встрече с украинскими чиновниками.

Тем временем Венгрия блокирует санкции Евросоюза против России в сфере энергетики. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто считает ограничительную политику Запада провалившейся.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Греции ответили на сообщения о поставках ЗРК Украине.

При этом западная пресса пишет о том, что Украина не сможет победить Россию в зоне спецоперации с помощью оружия, поставляемого ВСУ из стран Запада, ведь Москва уже адаптировалась к его применению.