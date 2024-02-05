Украина пыталась провести через Грузию взрывчатку для терактов в РФ: все подробности

Задержанный в Грузии груз со взрывчаткой провезли через три страны

Фото, видео: 5-tv.ru

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Что было в планах киевского режима? И как ситуация повлияет на отношения Киева и Тбилиси?

Сегодня стало известно, что большому смертоносному грузу не дали въехать в Россию. В Грузии задержали 14 килограммов взрывчатки, плюс детонаторы. Провезти все это украинские хозяева пытались под видом автомобильных аккумуляторов.

Причем той же дорогой, что полтора года назад перед терактом на Крымском мосту. Окно для террористической деятельности через Грузию захлопнулось. Об этом ясно дали понять в Тбилиси. А о том, что эта атака могла быть весьма разрушительной, свидетельствуют кадры оперативной съемки.

Что было в планах киевского режима на этот раз и какой беды удалось избежать — рассказал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Крыму предотвращен теракт в отношении одного из руководителей республики.