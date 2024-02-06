В России снимут фильм о Жириновском: какие актеры больше всего подходят на роль политика

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ

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Яркого политика сыграть сможет не каждый. Кому это по силам?

Недавно появилась новость о том, что ЛДПР снимет художественный фильм об основателе партии Владимире Жириновском. Режиссером фильма может стать Александр Баранов. Всех волнует вопрос, кто же сыграет известного политика. Кинокритик Александр Шпагин рассказал, кто больше всего подходит на эту роль.

Шпагин считает, что актер Сергей Безруков сможет легко перевоплотиться в образ Жириновского и воссоздать его голос. Также кинокритик видит в этой роли Валерия Баринова.

«Жириновский был очень ярким, и актеру нужен будет пластический грим. Насколько мне известно, Баранов собирается снимать начало пути Жириновского, но не конец. Актер должен быть молодым. Я думаю, запросто может Безруков. Он прекрасно говорит голосом Жириновского. Безруков — наше все. Он три раза играл Пушкина. Валерий Баринов мог бы сыграть, потому что он выдающийся актер», — сказал кинокритик в беседе с изданием NEWS.ru.

Владимира Жириновского не стало 6 апреля 2022 года. Он скончался на 76-м году жизни после продолжительной болезни. Жириновский прославился не только как яркий спикер, превращающий свои выступления в настоящие шоу, но и как вдумчивый политик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что визитку Жириновского выставили на продажу за десять миллионов рублей.