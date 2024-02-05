Владимир Путин остался впечатлен итогами работы «Интер РАО» за 2023 год

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

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Доходы отечественной энергокомпании за 14 лет увеличились с суммы в 68 миллиардов до более одного триллиона рублей.

Доход российской энергетической компании «Интер РАО» за 14 лет возросли с суммы в 68 миллиардов до более одного триллиона рублей. Об этом заявил лидер «Интер РАО» Борис Ковальчук во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Во время рабочей встречи Ковальчук сообщил российскому лидеру об успехах работы энергокомпании за 2023 год, а также о целях и планах на будущее. Лидер компании также подчеркнул, что за прошлый год чистая прибыль составила в итоге 1,35 триллиона рублей.

«Мы традиционно сравниваем нашу деятельность с 2009 годом — это год, когда вы подписали поручение о консолидации целого ряда активов на базе группы „Интер РАО“. Это, собственно, дало старт развитию компании в ее нынешнем виде. Выручка с 2009 по 2023 год увеличились с 68 миллиардов до од триллиона 350 миллиардов», — сообщил глава «Интер РАО».

Борис Ковальчук также отметил, что в данный момент у «Интер РАО» создана мощная финансовая «подушка» — у компании совершенно нет проблем с долгами, зато на счетах есть серьезный запас средств. На текущий год запланирована сумма около 160 миллиардов рублей.

Пока что самым масштабным проектом «Интер РАО» является строительство Новоленской ТЭС в Якутии. По актуальному плану оно должно завершиться в 2028 году, инвестиционная сумма составляет 257 миллиардов рублей.

«Предусматривается создание полного энергетического кластера, включающего разработку газового месторождения, установку комплексной подготовки газа. 200 километров газовой трубы будет проложено, построена станция в городе Ленске, 550 мегаватт. Общая протяженность линии электропередачи <…> составит порядка тысячи километров в одноцепном исполнении», — подчеркнул глава компании.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «Интер РАО» смогло полностью компенсировать остановку экспорта в Евросоюз. Крупнейший российский холдинг по производству электрической и тепловой энергии не только выдержал санкционное давление, но и сработал в плюс.

Для реальной независимости от импорта «Интер РАО» приобрела IT-компании. В Петербурге сформирован Центр по внедрению российского программного обеспечения. А для абонентов что важно — чтобы все было четко, экономно. Поэтому с череповецким заводом договорились о производстве наших умных приборов учета. Уже совсем скоро можно будет совсем отказаться от импортных счетчиков.