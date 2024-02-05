«Видны сложности»: Путину доложили о снижении потребления электроэнергии Западом на фоне спада эконимики

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Казаков; 5-tv.ru

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В России, в свою очередь, показатели выросли на 8,4%.

В 2023 году ряд западных стран стал потреблять на 15-20% меньше электроэнергии. Об этом глава «Интер РАО» Борис Ковальчук доложил президенту России Владимиру Путину во время встречи в Ново-Огареов.

Ковальчук отметил, что в России с 2021 года показатели потребления электроэнергии только растут. Таким образом, за последние три года они достигли 8,4%.

«Мы мониторим ситуацию в западных странах, то в целом ряде государств по итогам 2023 года зафиксировано снижение на 15–20%», — прокомментировал глава «Интер РАО».

Основная причина, отметил Ковальчук, не в самом энергоснабжении, а в спаде экономики западных стран. По его словам, там также наблюдается резкий скачок тарифов на электроэнергию.

«Видны сложности», — прокомментировал Ковальчук цифры по потреблению в Италии, Германии, Франции и Великобритании.

Ковальчук заключил, что компания в своей международной деятельности достигла исторических рекордов. «Интер РАО» заметила поставки в недружественные страны, начав поставлять тем, кто действительно заинтересован в электроэнергии. Компания намерена двигаться в этом направлении и далее.

«По ряду стран достигнуты исторические рекорды. Мы эту работу ведем, замещаем поставки, которые мы осуществляли в недружественные страны, поставками тем, кто действительно хочет брать электроэнергию. Открыты новые рынки. Для сравнения: с 2018-го по 2023 год поставки не в страны Евросоюза мы увеличили в два раза. Будем продолжать этим и дальше заниматься», — подчеркнул глава «Интер РАО».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин остался впечатлен итогами работы «Интер РАО» за 2023 год. Доход российской энергетической компании «Интер РАО» за 14 лет возросли с суммы в 68 миллиардов до более одного триллиона рублей.

Во время рабочей встречи Ковальчук сообщил российскому лидеру об успехах работы энергокомпании за 2023 год, а также о целях и планах на будущее. Лидер компании также подчеркнул, что за прошлый год чистая прибыль составила в итоге 1,35 триллиона рублей.

Борис Ковальчук также отметил, что в данный момент у «Интер РАО» создана мощная финансовая «подушка» — у компании совершенно нет проблем с долгами, зато на счетах есть серьезный запас средств. На текущий год запланирована сумма около 160 миллиардов рублей.

Пока что самым масштабным проектом «Интер РАО» является строительство Новоленской ТЭС в Якутии. По актуальному плану оно должно завершиться в 2028 году, инвестиционная сумма составляет 257 миллиардов рублей.