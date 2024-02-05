«Все от нервов»: может ли стресс повлиять на здоровье человека

Фото: www.globallookpress.com / Tommy Seiter

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Искать причину болезней лишь в стрессе не стоит, однако он действительно может запустить некоторые процессы в организме.

В последнее время убеждение, что «все болезни от нервов», стало особо популярно. Некоторые все же подвергают фразу сомнению, указывая на ее недоказанность, однако эксперты считают, что длительный стресс действительно может спровоцировать некоторые заболевания. Об этом пишет KP.RU.

Постоянное психическое напряжение «отравляет» организм человека кортизолом и адреналином — гормонами стресса. Психолог Дарья Якуба подчеркивает, что в настоящее время врачи стараются подходить к лечению комплексно, обращая внимание на то, сохранена ли структура и функция органов и систем, а также присутствует ли влияние эмоционального состояния.

Так, если по результатам обследования врач наблюдает, что в организме все в норме, но пациент продолжает испытывать головные боли, головокружение, боли в животе, нарушение сна и аппетита, кожные синдромы и другие недуги, тогда он может заподозрить соматоформное расстройство.

«Человек страдает от этих расстройств точно так же, как если бы у него было выявлено какое-либо соматическое — то есть физическое, телесное — заболевание», — объяснила эксперт.

Такое состояние может быть вызвано длительным психоэмоциональным напряжением, при котором возможно изменение работы организма. К примеру, возникают перебои на эндокринном и иммунном уровнях, а также увеличивается риск появления сердечно-сосудистых заболеваний.

Психиатр Андрей Шмилович подчеркивает, что искать психологическую причину у каждой болезни не стоит, однако тело и эмоции действительно могут быть связаны друг с другом.

«Стресс не причина болезней, а один из факторов риска, который работает лишь сообща с другими факторами, прежде всего — генетическими», — считает специалист.

Стресс также может влиять на аллергические заболевания, заметила аллерголог-иммунолог Ольга Жоголева, но при этом он не является причиной аллергии, у которой есть «свой механизм». По словам врача, она лишь может утяжеляться в момент психологического напряжения, в том числе и на фоне бессонницы из-за нервного состояния.

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