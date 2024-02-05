Виртуальный флирт: почему мужчины пользуются услугами «секса по телефону»

Фото: www.globallookpress.com / Gary Burchill

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И можно ли это считать изменой?

Необычная услуга виртуального секса помогает некоторым людям самоудовлетворяться и даже самоутвердиться. Особенно часто пользуются этим методом мужчины. Сексолог Тропина рассказала, почему люди звонят в «секс по телефону», в беседе с изданием «Страсти».

Елена Тропина объяснила, что «сексом по телефону» зачастую пользуются люди, не желающие вступать в половой контакт вообще, либо в данный момент. Но им тоже необходим всплеск гормонов, и они ищут «легкий способ».

«Нередко на это идут люди, обладающие комплексами, блоками, травмами от предыдущего сексуального опыта, такой вид „секса“ для них безопасен, вследствие отсутствия непосредственного контакта с партнершей», — сообщает эксперт.

Мужчины, любящие секс по телефону, часто имеют внутренние барьеры. Такой вид интима будет для них безопаснее, приятнее и развращеннее, нежели реальный половой акт.

«Да, мужчины, действительно, готовы за это платить, и порой, платить даже больше, чем за секс с проституткой. Это факт. Почему? Потому что, не видя человека, снимаются многие барьеры, и он способен „проявить“ все свои самые запретные, даже для себя самого фантазии, не заботясь о стыде и стеснении, не отвлекаясь на визуальные стимулы, получая максимальную степень сосредоточения на своем внутреннем мире», — уверяет сексолог.

Этим видом интима пользуются и женатые мужчины. Стоит отметить, что они не считают это изменой и порой даже утверждают, что прибегают к подобным услугам, чтобы стимулировать прежнее влечение к супруге.

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