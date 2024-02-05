«Не было намерения»: в Греции ответили на сообщения о поставках ЗРК Украине

Фото: www.globallookpress.com / Katja Kreder

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Греческие власти вообще считают такие сообщения ложными.

Информация о намерении Греции поставить Украине зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 является ложной. Об этом заявил официальный представитель греческого правительства Павлос Маринакис.

«Ничего подобного не существует ни в коем случае, я это категорически опровергаю, в любом случае не было даже намерения правительства рисковать защитой страны в рамках ее оборонной политики», — заявил он на вопрос о поставках С-300.

Тем временем боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали использовать урезанную версию американского ЗРК Patriot. Все ради того, чтобы повысить его мобильность на фоне сокращения помощи со стороны западных союзников.

При этом западная пресса пишет о том, что Украина не сможет победить Россию в зоне спецоперации с помощью оружия, поставляемого ВСУ из стран Запада, ведь Москва уже адаптировалась к его применению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению премьера Венгрии Виктора Орбана, время работает на Россию в конфликте на Украине, поэтому расклад сил не изменится.