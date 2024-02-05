«Ты знаешь меня настоящим»: Курбан Омаров сделал предложение своей возлюбленной
Бывший муж Бородиной Курбан Омаров сделал предложение своей девушке в Таиланде
Фото: Тараканов Вадим / ТАСС
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Его экс-супруга Ксения Бородина радостное событие пока никак не прокомментировала.
Блогер и предприниматель Курбан Омаров сделал предложение своей новой возлюбленной. В своем блоге он опубликовал фотографии трогательного момента — возлюбленные запечатлены на живописном фоне моря в Таиланде.
«Теперь, когда ты знаешь меня настоящим. Стоя перед тобой на одном колене, я спрашиваю: «Готова ли ты разделить со мной эту жизнь в горе и радости?», — интересуется влюбленный у дамы своего сердца.
На первом фото бизнесмен стоит на одном колене с кольцом в руках, а его любимая Валерия пытается сдержать радостные эмоции. Следующий снимок запечатлел поцелуй счастливых влюбленных. Она сказала «да», скоро их ожидает свадьба.
После скандального развода с телеведущей Ксенией Бородиной в 2021 году, холостяк недолго был один. Уже в 2022-м Омаров рассекретил свой новый роман с косметологом Валерией. Блондинка младше Курбанова почти на 20 лет.
Поклонники в комментариях после свежих снимков выразили неоднозначное мнение, припоминая Омарову бывшую супругу. По их словам, перед Ксенией он когда-то так же стоял на колене, но из этого ничего не вышло.
«До боли знакомая ситуация», — указали комментаторы.
Однако нашли и те, кто поддержал решение Курбана.
«Курбан с Лерой раскрылся и стал самим собой, а она его любит таким, какой он есть»;
«Он каждый раз был по-своему счастлив», —написали поклонники.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина встретилась в Таиланде с Омаровым и позволила ему забрать дочь.