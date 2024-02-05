В Кремле ответили на вопрос о запрете радуги в России
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина
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Поводом для обсуждения темы стало задержание девушки с радужными серьгами.
В Кремле не знают всех деталей дела о задержании и аресте в Нижнем Новгороде девушки, на которой были сережки в цвета радуги. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В беседе с журналистами была затронута тема пропаганды ЛГБТ*, в совершении которой признали девушку с радужными серьгами и отправили ее под арест на пять суток. Песков признался, что всех деталей не знает, а также не слышал о запретах на законодательном уровне касаемо флага в цвета радуги.
«Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России <…> Я, честно говоря, не знаю всех деталей этого дела», — сказал представитель Кремля.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Эксмо» было оштрафовано на 900 тысяч рублей за пропаганду ЛГБТ*.
* — запрещенная в России экстремистская организация