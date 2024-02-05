Добро пожаловать, Такер: в Союзе журналистов России согласились принять Карлсона
Глава СЖР Соловьев заявил о готовности принять приехавшего в Москву Карлсона
Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight
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В это же самое время западные СМИ бьются в истерике из-за поездки телеведущего в Москву.
Союз журналистов России (СЖР) готов принять в свои ряды американского телеведущего Такера Карлсона, который приехал посетить Москву. Об этом сообщил глава организации Владимир Соловьев в беседе с агентством ТАСС.
«С радостью примем, если он будет платить регулярно членские взносы и соответствовать хартии этики российского журналиста», — заявил российский журналист.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Такера Карлсона застали очевидцы в отеле в Москве. На вопрос, планирует ли он записать интервью с Путиным, журналист многозначительно произнес «посмотрим», тем самым, не опровергнув цель визита.