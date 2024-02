«Грэмми» с огоньком: вручение главной музыкальной премии США ознаменовалось скандалами

Фото, видео: www.globallookpress.com / © imageSPACE; 5-tv.ru

Несмотря на весь резонанс события, интерес зрителей к нему продолжает падать из года в год.

Вручение ежегодной музыкальной премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе отметилось чередой сюрпризов. Так, одного из номинантов вывели с церемонии в наручниках, а другой устроил пожар на сцене. Кроме того зрители считали награды и платья Майли Сайрус. А Тейлор Свифт установила новый рекорд. Чем еще в этом году отметилась главная музыкальная премия Америки — в материале корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова.

Рэпера Killer Mike выводят из зала в наручниках сразу после получения трех наград. Прямо накануне церемонии музыкант устроил драку и отмечать получение премий, судя по всему, будет в полицейском участке.

— Майк, это всерьез?

— Да.

— Какого черта?

Другой репер — Трэвис Скотт — кажется, ищет внимания полиции. Сначала музыкант крушит реквизит, а потом устраивает на сцене пожар

Но самой обсуждаемой стала поп-дива Майли Сайрус. Со скандалами она завязала после нашумевшей эры альбома Bangerz, когда певица голая каталась на шаре, вела себя провокационно на сцене и светских мероприятиях. Этим вечером она удивляла нарядами — за всю церемонию на ней было аж четыре платья. В первом — из тысячи сверкающих булавок — она появилась на ковровой дорожке. А затем переоделась, чтобы выйти за своей первой «Грэмми». Артистка победила в номинации «Лучшее сольное поп-исполнение» с песней Flowers. Кстати, на премию она чуть не опоздала.

«Я застряла из-за дождя в пробке и думала, что пропущу этот момент. И я могла бы пропустить награду, это нормально, но не Мэрайю Кэри!» —прокомментировала Сайрус со сцены.

В третьем платье она вышла на сцену, чтобы исполнить тот самый хит, за который получила заветную статуэтку. В песне о любви к самой себе после того, как ее бывший муж изменил ей в их доме 14 раз, она даже переделала строчку, спев «я получила первый Грэмми».

В финальном, четвертом, платье она вышла на сцену за наградой в номинации «Запись года». Победу принесла все та же композиция Flowers.

Без статуэтки не ушла и Тейлор Свифт. Первый раз на сцену она поднялась за наградой в номинации «Лучший вокальный поп-альбом». Отметить победу она решила анонсом нового альбома.

«Это мой тринадцатый Грэмми. Мой счастливый номер, если вы не знали об этом. Я хочу поблагодарить членов академии, я знаю, что голосование полностью опирается на мнение слушателей. Так что я хочу сказать спасибо фанатам и рассказать секрет, который хранила последние два года. А именно — мой новый альбом выходит 19 апреля. Он называется «Отдел замученных поэтов», — рассказала Тейлор Свифт.

Правда, цифра тринадцать не всегда сулит удачу Тейлор Свифт. Ровно десять лет назад она выступала на «Грэмми» с песней All Too Well. На пианино артистки было наклеено сразу несколько цифр 13. В тот вечер из четырех номинаций она не победила ни в одной.

Не обошлось без критики. Рэпер Jay Z раскритиковал премию, указав на то, что «Альбом года» никогда не присуждали Бейонсе.

«У нее больше „Грэмми“, чем у всех, и она никогда не выигрывала „Альбом года“. Так что даже по вашим собственным показателям это не работает. Подумайте об этом», —заявил он.

Сразу две награды получила молодая Билли Айлиш. За песню What Was I made For? , записанную к фильму «Барби».

Свой второй «Грэмми» получила Мишель Обама — жена бывшего президента США. Победу ей принесла аудиокнига «Свет, который мы несем: преодоление в неопределенные времена». Впрочем, самым ярким стало награждение группы Metallica. Коллектив победил в номинации «Лучшее металл-исполнение» — за песню «72 сезона», таким образом став обладателем уже десяти премий Грэмми.

И несмотря на яркие выступления звезд, скандалы и рекорды, интерес к Грэмми падает. Если десять лет назад премия собирала у телевизоров почти 30 миллионов человек, то в прошлом году — 12 миллионов. Данных о телесмотрении церемонии этого года пока нет, но онлайн за ней следили всего 2,5 миллиона зрителей. Эксперты связывают спад интереса социальными и экономическими проблемами в США — когда цены неумолимо летят вверх, всем не до главного музыкального события года.

