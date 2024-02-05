Штормовой Сочи: сель сошел на железнодорожные пути вблизи города

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Движение поездов и электричек в районе полностью остановлено.

Почти две тысячи пассажиров, которые ехали в Сочи и из Сочи сегодня стали заложниками стихии. Мощный сель сошел на железнодорожные пути и заблокировал движение. Это тонны камней и грязи. Рабочие уже много часов подряд пытаются расчистить пути, но влажный грунт осыпается снова и снова.

В городе объявлено штормовое предупреждение. То и дело обрушиваются залповые ливни, над побережьем кружат смерчи. Корреспондент «Известий» Ирина Сафонова передает подробности из города, по которому сейчас опасно передвигаться.

Проливной дождь, сильный ветер и потоки грязи. Непогода, которая обрушилась на Сочи в ночь на понедельник, вызвала транспортный коллапс. Из-за селей, сошедших на железнодорожные пути, утром остановилось движение поездов на перегоне Дагомыс — Лоо.

«Мы сейчас едем с Дагомыса. Хотим автобус найти. До Сочи нам доехать на работу», — рассказала пассажирка.

Шесть поездов были задержаны, еще десять отменены. К остановившимся составам и неработающим станциям экстренно направили десятки автобусов.

Автобусными рейсами до железнодорожных вокзалов Сочи и Адлера перевезли более 1,8 тысячи человек. Параллельно аварийные службы расчищали пути от глины и камней, чтобы как можно быстрее восстановить сообщение. Повреждена и контактная сеть. Аварию устраняют более ста железнодорожников, привлечена спецтехника. Но ситуацию осложняет то, что размокший грунт продолжает сползать на уже расчищенные участки.

Через сель прохода нет. Но известно, что он очень масштабный: около пяти тысяч кубометров грунта. Работы ведутся с ночи, но до сих пор транспортный узел перекрыт, как в сторону Краснодара, так и в сторону аэропорта Сочи.

На электрички со станции Дагомыс не продают билеты, потому что непонятно, когда откроется железнодорожная ветка.

«Люди приехали в шесть часов на Краснодар, их автобусы увезли на Якорную Щель. А туда эта электричка поехала обратно, и все, больше не будет», — рассказал работник станции.

Из-за селей пострадали и частные домовладения. Разбиты стекла, придомовые территории залиты грязью. Из-за размокшей почвы остается угроза, что будут еще оползни. Наготове пункты временного размещения. В случае необходимости туда переселят жителей.

Пассажиров, которые сейчас направляются в аэропорт Сочи, продолжают перевозить автобусами. На работу самой воздушной гавани непогода не повлияла, все рейсы отправлялись по расписанию. А вот многим автомобилистам сегодня не удалось добраться до места назначения. Там, где ливневые стоки не справлялись с таким объемом воды, улицы превратились в реки.

Десятки автомобилей застряли на трассах. Но даже тем, кто не заглох, не всегда удавалось справиться с управлением из-за сильного течения под колесами. В Сочи и его окрестностях множество аварий. Легковую машину снесло прямо на ограждение дороги в Дагомысе, она протаранила припаркованную рядом машину.

В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение. Из-за этого остаются закрытыми все зимние пляжи, а городские службы переведены на усиленный режим.