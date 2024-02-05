«Как она так быстро похудела?»: скинувшая 20 килограммов Агилера появилась на Grammy
Похудевшая на 20 килограммов Кристина Агилера появилась на Grammy
Фото: Reuters / DAVID SWANSON
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Внешний вид знаменитой исполнительницы вызвал бурные обсуждения в Сети.
Знаменитая американская певица Кристина Агилера, похудевшая на 20 килограммов, посетила премию Grammy и вновь удивила поклонников своим потрясающим внешним видом.
Стройная фигура исполнительницы стала главной темой для обсуждения в Сети — фанаты не верят, что артистка смогла так сильно сбросить в весе без помощи лекарственных препаратов.
Многие считают, что похудеть самостоятельно знаменитость не могла, поэтому воспользовалась специальными таблетками, уменьшающими аппетит. Сама же Агилера уверяет, что придерживалась лишь здорового питания, а также употребляла не больше 1600 калорий в день.
Во время церемонии музыкальной премии певица блистала в облегающем платье в пол нежно-голубого цвета. Шикарными фотографиями с мероприятия она поделилась в своем личном блоге, поразив фигурой подписчиков. Некоторые стали задумываться, не помог ли звезде знаменитый Оземпик — препарат для диабетиков, благодаря которому сегодня худеют многие.
«Все на Оземпике?»;
«Мне нужна твоя диета»;
«Оземпик?»;
«Как она так быстро похудела?» — пишут комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэп-исполнителя Killer Mike арестовали на церемонии Grammy.