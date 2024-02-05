Украина пыталась провести через Грузию взрывчатку для терактов в России
В Грузии выявили груз взрывчатки из Одессы для терактов на территории России
Фото: Егиков Михаил / ТАСС
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По данным силовиков, преступные действия планировались на территории Воронежа.
Груз взрывчатки, следовавший с территории Украины в Россию, задержали в Грузии. Об этом сообщила грузинская служба Госбезопасности.
По данным силовиков, взрывчатку, которую доставили из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию, планировалось использовать для терактов в Воронеже. Груз изъяли еще 19 января на контрольно-пропускном пункте «Сарпи» (на границе с Турцией).
Общий вес вещества составил 14 килограммов. Взрывчатку пытались перевести в автомобиле по типу минивэна, который принадлежит гражданину Украины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» задержали восемь контейнеров с военной формой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в грузовом поезде, следовавшем транзитным рейсом через Китай в Польшу.