Австралийского писателя Хэнцзюня приговорили к смертной казни в Китае

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

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При этом исполнение приговора отсрочено.

Писателя из Австралии Яна Хэнцзюня приговорили в Китае к смертной казни с отсрочкой исполнения. Об этом сообщила глава австралийского МИД Пенни Вонг на своей странице в социальной сети X.

Австралия шокирована тем, что к смертной казни был приговорен иностранный гражданин в Китае. Однако приговор отстрочен — предусматриваются условия для замены наказания на пожизненное заключение. Для этого писателю необходимо не совершать каких-либо серьезных преступлений в течение двух лет.

В связи с такой ситуацией посол Китая был вызван в МИД Австралии для разъяснений приговора в отношении не своего гражданина.

Известно, что Ян Хэнцзюнь был задержан в Китае еще в 2019 году. Его подозревали в угрозе национальной безопасности, а позднее было предъявлено обвинение в шпионаже. Власти Австралии тогда назвали обвинения несоответствующими действительности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в американском штате Алабама впервые в истории страны состоялась смертная казнь с помощью азота.