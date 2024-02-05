Почему так дорого? Экономист объяснил причину роста цен на огурцы и помидоры

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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В российских регионах цены на эти овощи достигли 800 рублей за килограмм.

На рост цен на помидоры и огурцы сильно повлияла санкционная политика Запада, которая значительно усложнила транспортировку импорта. Об этом в разговоре URA.RU рассказал Дмитрий Морковкин, доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ, кандидат экономических наук.

По словам эксперта, обычно цены на ряд овощей начинают расти ближе к весне невысокими темпами. В это же время стоимость томатов и огурцов кратно возрастает.

«В 2023 году они стали лидерами в числе подорожавших продуктов. В некоторых случаях они стали дороже не только курятины, но и свинины. В столичных продуктовых супермаркетах килограмм огурцов и томатов сейчас стоит в среднем от 350 до 500 рублей, а в некоторых регионах России цена этих овощей достигают 700-800 рублей и более», — заметил специалист.

Подобный рост цен связан с санкциями, усложнившими логистику. Обычно продукты ввозятся по импорту, что намного дешевле выращивания в теплицах. В Россию же транспортировка значительно усложнилась, поэтому рынок вынужден идти на «компромисс», используя тепличный способ выращивания в холодные месяцы года.

«Вместе с тем, уменьшение импортных поставок компенсируется ростом цены на прилавках продуктовых ретейлеров, которые добавляют свою „добрую“ наценку к стоимости производителя-агрохолдинга», — добавил Дмитрий Морковкин.

По мнению собеседника издания, государству стоит предусмотреть субсидии для поддержки сельского хозяйства.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

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